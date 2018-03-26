Новый оператор каршеринга с автомобилями Smart, Mazda и BMW начал работу в Москве

Компания «Бипмашин» (бренд МатрёшCar) начала предоставлять услуги краткосрочной аренды автомобилей в Москве с 26 марта, сообщил RNS представитель сервиса.

Сервис в начале работы предложил в аренду 46 автомобилей smart ForTwo и ForFour, следует из данных приложения компании.

Стоимость аренды составляет 9 рублей за минуту. Позднее компания сделает доступными для аренды автомобили Mazda3 и BMW 3-серии, уточнил RNS ее представитель. Сервис предоставляет услуги на территории Москвы и на расстоянии до 250 км от МКАД, а завершить аренду можно в пределах ТТК, говорится в материалах компании.

В настоящее время в Москве предлагают услуги каршеринга еще 14 компаний, среди них Anytime, YouDrive, «Карусель», Car5, EasyRide, Carenda, Carlion, LifCar, BelkaCar, «Делимобиль», «Яндекс. Драйв».

Ранее сообщалось, что сервис каршеринга BelkaCar с 15 марта 2018 года увеличил парк автомобилей доступных для краткосрочной аренды на 200 штук, до 1 925 штук, что позволило компании стать лидером рынка и опередить компанию «Делимобиль» по количеству автомобилей в Москве и области. При этом, «Делимобиль» намерен с 1 апреля увеличить автопарк на 250 автомобилей, до 1 950 штук.