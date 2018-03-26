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«Ключавто» стал третьим в топ-10 дилеров по росту продаж авто с пробегом
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«Ключавто» стал третьим в топ-10 дилеров по росту продаж авто с пробегом 

Южный автомобиль 36 минут назад
Фото: Южный автомобиль
По итогам прошлого года, рост составил 92%.
В общем рейтинге ТОП-40 дилеров «Продажи автомобилей с пробегом ведущими дилерскими холдингами» КЛЮЧАВТО расположился на первых строчках рейтинга, заняв 6 место. «Мы постоянно улучшаем центры „Ключавто-Select“ и систему работы. У нас точно такие же предприятия по продаже автомобилей с пробегом, как и соседние с новыми машинами. Мы делаем ставку на сегмент автомобилей с пробегом не меньше, чем на продажи новых моделей. Принятая модель проходит техническую диагностику по 120 пунктам. Это требование позволяет избежать просчетов, точно определить состояние автомобиля. Кроме того, мы расширили перечень услуг, например, предлагаем прекращение регистрации после выкупа автомобиля. Это облегчает процесс покупки и сокращает возможные риски», — сообщил директор «Ключавто-Select» Сергей Фирсов. В общем рейтинге ТОП-40 дилеров «Продажи автомобилей с пробегом ведущими дилерскими холдингами» КЛЮЧАВТО расположился на первых строчках рейтинга, заняв 6 место. Ранжирование компании происходило на основе показателей объема продаж, динамики, доли и выручки в период 2017-2016 гг.
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