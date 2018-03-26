Новый гибрид: Honda представила серийный седан Insight

Японская компания Honda официально анонсировала мировую премьеру нового серийного седана Insight 2019 модельного года. Автомобиль, созданный по мотивам одноимённого концепта, будет публично представлен общественности в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу 2018 года.

как и предполагалось, новый серийный седан Honda Insight получил гибридную силовую установку третьего поколения, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания, электромотор и комплект аккумуляторных батарей. Отдача — 151 лошадиная сила. В компании отмечают, что у автомобиля лучшее в сегменте соотношение мощности и веса.

Говоря об автомобиле, представители японской марки отмечают:

«Honda Insight показывает потребителям, что эффективность гибридного автомобиля не означает жертвы стиля, утонченности или производительности. Insight — это еще один символ новой эры в эволюции автомобилей с электрифицированной электроникой Honda, где клиенты могут иметь все, что захотят, без каких-либо компромиссов».

Водителю нового гибридного седана Honda Insight доступно три режима движения: Normal, Econ и Sport. Помимо этого, автомобиль оснащён системой рекуперативного торможения с тремя различными режимами в зависимости от условий движения.

В основе нового гибридного седана Honda Insight лежит платформа модели Civic 10-го поколения. Однако в сравнении со своим техническом «донором», 4-дверный Insight получил множество усовершенствований, чтобы «предложить лучшее качество езды и уровни NVH». В компании подчёркивают, что автомобиль обладает вместительным багажником, объём которого можно сравнить с негибридными моделями.

В салоне нового гибридного седана Honda Insight 2019 модельного года можно обнаружить высококачественные материалы, эргономичные сиденья, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым монитором и поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Помимо этого, в оснащение модели входит ряд систем безопасности и помощи водителю.

Электрифицированная 4-дверная модель Honda Insight будет расположена в линейке бренда между автомобилями Civic и Accord. В салонах официальных дилеров новинка появится летом нынешнего года.