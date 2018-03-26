Ещё
Президент Намибии оседлал российский «Патриот»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Намибии оседлал российский «Патриот» 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент Намибии приехал на парад в честь Дня независимости страны на кабриолете УАЗ «Патриот», выпущенном Ульяновским автозаводом для торжественных случаев в ноябре 2017 года, сообщает The Namibian. Издание публикует видео, на котором глава государства Хаге Гейнгоб принял военный парад, стоя в кузове автомобиля.
Кроме трех модифицированных кабриолетов, власти Намибии приобрели несколько пикапов на базе «Патриота».
В октябре 2017 года Ульяновский автомобильный завод запланировал поставку модели УАЗ «Патриот» в Мексику. «Мексика — страна пикапов, их здесь много. Мексика — наша страна, мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль на улицах», — заявил директор по экспорту компании Дорофеев на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.
Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей и микроавтобусов. Производственная мощность предприятия составляет 105 тысяч машин в год. Компания выпускает более 10 моделей автомобилей примерно в 100 модификациях. С 2000 года предприятие входит в концерн Sollers.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
Российские АЗС массово воруют бензин126
Renault Duster II: в ожидании бестселлера
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение