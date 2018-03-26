Президент Намибии оседлал российский «Патриот»

Президент Намибии приехал на парад в честь Дня независимости страны на кабриолете УАЗ «Патриот», выпущенном Ульяновским автозаводом для торжественных случаев в ноябре 2017 года, сообщает The Namibian. Издание публикует видео, на котором глава государства Хаге Гейнгоб принял военный парад, стоя в кузове автомобиля.

Кроме трех модифицированных кабриолетов, власти Намибии приобрели несколько пикапов на базе «Патриота».

В октябре 2017 года Ульяновский автомобильный завод запланировал поставку модели УАЗ «Патриот» в Мексику. «Мексика — страна пикапов, их здесь много. Мексика — наша страна, мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль на улицах», — заявил директор по экспорту компании Дорофеев на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.