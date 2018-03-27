Mercedes-Benz вновь отзывает свои авто в России

На этот раз под условия кампании отзыва попало четыре с половиной тысячи автомобилей С-Class и GLC-Class, которые были реализованы в течение четырёх лет, начиная с 2013 года. Эту информацию подтвердили в профильном ведомстве России.

По словам представителя Росстандарта, причиной очередного отзыва стали проблемы с подушками безопасности. Из-за возможного возникновения электростатического разряда подушки могут сработать прямо во время движения. Перечень ВИН-кодов машин, которые соответствуют условиям кампании, уже опубликованы на сайте регулятора. Более того, представители дилеров уже начали связываться с владельцами машин по телефону.

Напомним, что на прошлой неделе стартовала кампания отзыва автомобилей бренда С-Class и GLC-Class. Причина этой программы аналогичная — неисправность подушек безопасности. Под отзыв попало больше двенадцати тысяч машин.