Mercedes отзовет у российских владельцев 4,5 тысячи автомобилей с технической неисправностью

Российское подразделение Mercedes‐Benz ‐ ООО «Мерседес‐Бенц РУС» ‐ отзывает в России 4419 автомобилей марки Mercedes‐Benz С‐/GLC‐класса. Об этом сообщило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт).

Речь идет о машинах, реализованных в России с 2013 по 2017 годы. Российское подразделение Mercedes-Benz причиной отзыва называет «возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда».

Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ

— Росстандарт.

В сервисных центрах выполнят проверку автомобилей. При необходимости будет произведена доработка рулевой колонки. Все работы для владельцев проблемных автомобилей будут бесплатными. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Ранее российское подразделение Mercedes-Benz объявило об отзыве в России более 12 тысяч машин С-/Е-класса и GL. Причина отзыва называлась аналогичная: вероятность срабатывания подушки безопасности из-за электростатического разряда.

Mercedes-Benz выводит на российский рынок самый дорогой пикап. Mercedes‐Benz X‐Class обойдется россиянам в почти три миллиона рублей — в базовой комплектации. В автосалонах протестировать новинку можно будет в июне 2018 года, а сделать предзаказ можно прямо сейчас.