Ещё
Mercedes отзовет у российских владельцев 4,5 тысячи автомобилей с технической неисправностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes отзовет у российских владельцев 4,5 тысячи автомобилей с технической неисправностью 

360tv.ru 1 час назад
Российское подразделение Mercedes‐Benz ‐ ООО «Мерседес‐Бенц РУС» ‐ отзывает в России 4419 автомобилей марки Mercedes‐Benz С‐/GLC‐класса. Об этом сообщило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт).
Речь идет о машинах, реализованных в России с 2013 по 2017 годы. Российское подразделение Mercedes-Benz причиной отзыва называет «возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда».
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ
— Росстандарт.
В сервисных центрах выполнят проверку автомобилей. При необходимости будет произведена доработка рулевой колонки. Все работы для владельцев проблемных автомобилей будут бесплатными. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Ранее российское подразделение Mercedes-Benz объявило об отзыве в России более 12 тысяч машин С-/Е-класса и GL. Причина отзыва называлась аналогичная: вероятность срабатывания подушки безопасности из-за электростатического разряда.
Mercedes-Benz выводит на российский рынок самый дорогой пикап. Mercedes‐Benz X‐Class обойдется россиянам в почти три миллиона рублей — в базовой комплектации. В автосалонах протестировать новинку можно будет в июне 2018 года, а сделать предзаказ можно прямо сейчас.
360tv.ru: последние новости
Автомат по продаже машин появился в Китае Автомобили Audi отзывают из‐за неисправности в России Российские дилеры Mercedes назвали стоимость нового AMG G 63
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
Renault Duster II: в ожидании бестселлера
Российские АЗС массово воруют бензин126
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение