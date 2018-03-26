Названы марки авто самых злостных нарушителей ПДД

Рейтинг составлен на основе обработки данных базы данных портала «Штрафы ГИБДД», которая включает в себя сведения более чем о десяти миллионах транспортных средств. Эксперты посчитали, на автомобили каких брендов приходилось наибольшее количество штрафных постановлений в 2017 году.

Honda, Mazda, Toyota и Лидером по собранным штрафам оказалась Infiniti. Владельцы японских автомобилей этой марки собрали в среднем по 11,1 штрафов за год. На втором месте BMW (8,9 штрафов в год), а замыкает тройку Mercedes (6,6 штрафов). Следом идут Audi (6,5 шт.), Lexus (5,6 шт.), Kia (4,1 шт.), Ford (4,09 шт.), Land Rover (4,03 шт.) и Volvo (3,6 шт.). Водители Subaru Nissan получают в среднем по 3 штрафа.

Кроме того, аналитики составили топ-15 брендов по самым крупным штрафам, выписанным с камер фиксации нарушений ПДД. Речь идет, в частности, о проезде на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч и выезде на встречную полосу. В первой пятерке вновь оказались премиальные бренды Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus.