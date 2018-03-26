Ещё
Названы марки авто самых злостных нарушителей ПДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы марки авто самых злостных нарушителей ПДД 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Рейтинг составлен на основе обработки данных базы данных портала «Штрафы ГИБДД», которая включает в себя сведения более чем о десяти миллионах транспортных средств. Эксперты посчитали, на автомобили каких брендов приходилось наибольшее количество штрафных постановлений в 2017 году.
Лидером по собранным штрафам оказалась Infiniti. Владельцы японских автомобилей этой марки собрали в среднем по 11,1 штрафов за год. На втором месте BMW (8,9 штрафов в год), а замыкает тройку Mercedes (6,6 штрафов). Следом идут Audi (6,5 шт.), Lexus (5,6 шт.), Kia (4,1 шт.), Ford (4,09 шт.), Land Rover (4,03 шт.) и Volvo (3,6 шт.). Водители Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan получают в среднем по 3 штрафа.
Кроме того, аналитики составили топ-15 брендов по самым крупным штрафам, выписанным с камер фиксации нарушений ПДД. Речь идет, в частности, о проезде на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч и выезде на встречную полосу. В первой пятерке вновь оказались премиальные бренды Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus.
Как сообщал «Авторамблер», ранее МВД выступило с предложением о наказание за систематические нарушения ПДД. Инициатива ведомства предполагает лишения прав для водителей, которые нарушают правила более чем три раза в год. Однако речь идет только о нарушениях, которые зафиксировал инспектор ДПС. Штрафы с камер считаться не будут.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
Авторамблер: последние новости
Новый Subaru Forester рассекречен на официальных фото Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап Появились подробности о кроссовере Chevrolet Traverse для России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
Renault Duster II: в ожидании бестселлера
Российские АЗС массово воруют бензин126
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение