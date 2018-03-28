Maserati Levante получил самую мощную версию Trofeo

Итальянцы продемонстрировали нового более мощного конкурента Porsche Cayenne Turbo.

В рамках открывшегося международного автосалона в Нью-Йорке компания Maserati представила новую высокопроизводительную версию кроссовера Levante под названием Trofeo. Хотя, судя по утечкам, автоэксперты ожидали, что новинка получит приставку GTS.

Главное отличие Trofeo находится под капотом. Итальянцы оснастили люксовый кроссовер 3,8-литровым битурбированным двигателем V8 от Ferrari — одним из самых мощных моторов, которые когда-либо устанавливали на автомобили Maserati. Подобный двигатель установлен в модели Ferrari 488 GTB. На кроссовере Maserati он развивает 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Удельная мощность мотора составляет 156 л.с. на 1 литр рабочего объема. Главный конкурент Porsche Cayenne Turbo оснащен лишь 550-сильным двигателем.

Производительности мотора V8 достаточно, чтобы вместе с интеллектуальной системой полного привода Q4 разогнать тяжелый автомобиль с 0 до 100 км/час за 3,9 секунды. Максимальная скорость Levante Trofeo превышает 300 км/час.

Шасси новой версии перенастроили для работы с более высоким крутящим моментом. Производитель обещает высочайший уровень скоростного вождения без каких-либо компромиссов в сторону ухудшения комфорта.

Во внешнем облике Maserati Levante Trofeo также произошли изменения. Решетка радиатора стала исключительно черной. По всему кузову используются карбоновые молдинги. Они есть вокруг воздухозаборников на переднем бампере, на боковых юбках, в заднем диффузоре. Капот получит вентиляционные отверстия. На задней стойке кузова теперь красуется логотип Трезубца с надписью Trofeo. Заряженная версия поставляется с 22-дюймовыми колесными дисками. Сзади можно наблюдать наконечники сдвоенных патрубков спортивной выхлопной системы.

В салоне автомобиля установлены спортивные передние сиденья. На подголовниках также вышиты логотипы Trofeo. Появились новое рулевое колесо и панель приборов, на экране которой выводится указанный выше логотип. Также можно увидеть карбоновые вставки. Отмечается наличие высококачественной аудиосистемы объемного звучания Bowers & Wilkins с 17 динамиками.

В системе управления автомобилем появился новый режим движения «Corsa» с функцией лаунч-контроль. В нем улучшена реакция двигателя на педаль акселератора. Он обеспечивает более быстрые смены передач и занижает пневматическую подвеску автомобиля.

Levante Trofeo оснащен новейшей системой управления Integrated Vehicle Control (IVC). Она помогает предотвратить срыв автомобиля в занос, исправляет «ошибки водителя» как традиционная система электронной стабилизации (ESP).

На старте продаж в США и Канаде будет предложена спецверсия Levante Trofeo Launch Edition с уникальной цветовой палитрой кузовов, эксклюзивным комплектом 22-дюймовых кованых колесных дисков, молдингами в черном хроме, сиденьями, обшитыми натуральной кожей Pieno Fiore и другими акцентами.

Напомним, что в начале года Maserati отзывала полторы тысячи автомобилей в Северной Америке.

По материалам: www.kolesa.ru