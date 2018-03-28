Maserati представила 590-сильный Levante Trofeo

Maserati представила 590-сильный кроссовер Levante Trofeo

Итальянская компания Maserati официально презентовала на автосалоне в Нью-Йорке-2018 «заряженный» кроссовер Levante Trofeo. Автомобиль, позиционирующийся в качестве конкурента Porsche Cayenne Turbo, получил мощный двигатель V8, отдача которого составляет 590 лошадиных сил.

Напомним, слухи о том, что у первого в истории внедорожника итальянского бренда будет «заряженная» версия ходили давно. Предполагалось, что автомобиль будет называться Maserati Levante GTS. Однако новая модификация модели получила иное название.

Под капотом «заряженного» кросса Maserati Levante Trofeo расположен 3,8-литровый двигатель V8 с наддувом. Мощность — 590 лошадиных сил. Крутящий момент — 730 Нм. Отметим, что подобная силовая установка устанавливается на суперкар Ferrari 488 GTB. На итальянской новинке удельная мощность двигателя составляет 156 л.с. на 1 литр объема.

Помимо этого в оснащение «заряженного» внедорожника Maserati Levante Trofeo входит доработанная интеллектуальная система полного привода Q4. Спринт с 0 до 100 км/ч — 3,9 секунды. Максимальная скорость — свыше 300 километров в час. В компании обещают «высочайший уровень скоростного вождения без каких-либо компромиссов в сторону ухудшения комфорта».

Кроме могучего мотора «заряженный» кроссовер Maserati Levante Trofeo также получил вентилируемый капот, отличительные логотипы, обширное «лечение» карбоном, набор уникальных 22-дюймовых «катков», спортивную выхлопную систему со сдвоенными патрубками.

В салоне — спортивные кресла, новая «баранка» и приборная панель, аудиосистема объемного звучания Bowers & Wilkins с 17 динамиками, вставки из углеродного волокна, контрастная строчка. Также стоит отметить, что в управляющей электронике машины появился новый режим «Corsa» с функцией лаунч-контроль.

Известно, что на старте продаж в Северной Америке итальянцы предложат клиентам специальную версию модели Maserati Levante Trofeo Launch Edition. В таком исполнении для автомобиля доступна уникальная цветовая палитра, особые 22-дюймовые колёса, дополнительная хромированная отделка, много кожи и другие «фишки».