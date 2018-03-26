Сколько в феврале было выставлено на продажу автомобилей в интернете

Согласно статистическим данным, полученным автоаналитиками «Автостата» на портале DROM.ru, в феврале месяце россияне выставили на продажу 173800 экземпляров машин 2008-17 г.в.

Исходя из полученных данных можно видеть, что наиболее широко на вторичном авторынке в сети интернет представлены автомодели 2008 г.в. Таких машин предложено 29700 экземпляров (17,1%).

Немного меньшие показатели по автомоделям 2012 г.в. Всего выставлено на продажу 29300 экземпляров (16,8%). Третий результат у автомоделей 2009 г.в. Правда показатели по данной категории куда скромнее предыдущих. В сети интернет отмечено 11500 предложений о продаже таких машин (6,6%).

Если рассматривать обсуждаемый сегмент авторынка за февраль в плоскости ценовой политики, то наиболее популярным является диапазон: 300-600000 рублей. Таких машин — 63400 экземпляров (36,5%).

В ценовом диапазоне 600000-1000000 рублей отмечено 47300 предложений (27,2%).

За 1-1500000 рублей в сети 20000 предложений (11,5%).