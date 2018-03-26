В феврале вседорожник Escalade от Cadillac был признан бестселлером на российском авторынке

Согласно информации собранной интернет-порталом «Колеса.ру», российские автодилеры реализовали 63 машины обсуждаемой автомарки (-44%) в прошлом месяце. По итогам двух месяцев текущего года было распродано 99 экземпляров (-48%).

Конкретно на автомодели Escalade российские автолюбители остановили свой выбор 32 раза (против прошлогодних — 79 раз).

Вторым по популярности в феврале названа автомодель XT5, которых было реализовано 19 единиц (против 27 ед. в 2017 году).

Далее за кроссоверами и внедорожниками следует седан CT6. В прошлом месяце таких машин россияне приобрели 11 экземпляров.

Как сообщается, трендовая нынче автомодель Escalade пришла на российский авторынок в начале текущего года. По силовой части новинка получила мощный 6,2-литровый мотор на 426 л.с. с восьмиступенчатой коробкой-автоматом.

Ценник обсуждаемой автоновинки стартует от 4990000 рублей. А удлиненная автомодель ESV — от 5290000 российских рублей.