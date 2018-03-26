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Land Cruiser 200 Excalibur от Toyota представили в топовой версии
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Land Cruiser 200 Excalibur от Toyota представили в топовой версии 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты называют автомодель Toyota Land Cruiser 200 — классикой жанра. Вот и топовая версия удерживается в тех же параметрах, отличаясь от базовой модификации лишь некоторыми деталями в оформлении салона и кузова.
В частности, когда мы говорим о модификации Excalibur, то значит имеем в виду новые бамперы, затемненная оптика, в салоне оттенки «темный хром», кожаные сиденья с перфорацией. Оригинальная ромбическая строчка.
Те, кто успел опробовать новинку, говорят, что она как живая. Они имеют в виду тот факт, что внедорожник буквально перешагивает каждую преграду, играя кузовом. Машина проживает каждую кочку, активно реагируя вертикальным раскачиванием.
Касательно самых важных качеств внедорожников — проходимости мнения разделились.
Однако автоэксперты сходятся в одном — машина не выживет на заснеженной дороге. А вот по песчаной тропе — милости просим.
По силовой части автоновинка оснащена 4,6-литровым мотором на 309 л.с. с автоматической шестиступенчатой коробкой.
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