Land Cruiser 200 Excalibur от Toyota представили в топовой версии

Автоэксперты называют автомодель Toyota Land Cruiser 200 — классикой жанра. Вот и топовая версия удерживается в тех же параметрах, отличаясь от базовой модификации лишь некоторыми деталями в оформлении салона и кузова.

В частности, когда мы говорим о модификации Excalibur, то значит имеем в виду новые бамперы, затемненная оптика, в салоне оттенки «темный хром», кожаные сиденья с перфорацией. Оригинальная ромбическая строчка.

Те, кто успел опробовать новинку, говорят, что она как живая. Они имеют в виду тот факт, что внедорожник буквально перешагивает каждую преграду, играя кузовом. Машина проживает каждую кочку, активно реагируя вертикальным раскачиванием.

Касательно самых важных качеств внедорожников — проходимости мнения разделились.

Однако автоэксперты сходятся в одном — машина не выживет на заснеженной дороге. А вот по песчаной тропе — милости просим.

По силовой части автоновинка оснащена 4,6-литровым мотором на 309 л.с. с автоматической шестиступенчатой коробкой.