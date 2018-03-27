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Jaguar F-Pace SVR представят на этой неделе в Нью-Йорке
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Jaguar F-Pace SVR представят на этой неделе в Нью-Йорке 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
«Хардкорный» SVR получит пятилитровый двигатель V8 с компрессором.
Концерн Jaguar Land Rover запланировал мировую премьеру заряженной версии кроссовера Jaguar F-Pace с приставкой SVR на международной автомобильной выставке в Нью-Йорке, которая откроет свои двери журналистам уже 28 марта, а общественности — 30 марта.
Автомобиль еще не был официально рассекречен в Сети. Однако, по словам представителей Jaguar, это будет самая быстрая и мощная версия F-Pace на сегодняшний день.
У нее под капотом находится пятилитровый мотор V8 с компрессором, который агрегатирует с десятиступенчатой автоматической коробке передач. Этот двигатель в купе F-Type SVR выдает 567 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Ожидается, что такой же уровень производительности, будет и у кроссовера.
Инженеры также перенастроили шасси. Версия SVR просто обязана лучше рулиться, быть устойчивой в скоростных поворотах, и эффективно тормозить после быстрого разгона.
В отношении внешнего дизайна мало что изменится по сравнению со стандартным Jaguar F-Pace. Новинку предложат с комплектом легкосплавных дисков увеличенного диаметра, измененным передним бампером, у которого будут увеличенные воздухозаборники, новым задним диффузором, а также иными наконечниками патрубков выхлопной системы.
Jaguar F-Pace S 35t AWD 2018
Ожидается, что стартовая цена Jaguar F-Pace SVR будет почти в два раз превышать базовую стоимость обычного варианта. В России цены на F-Pace начинаются от 3 294 000 рублей. Однако SVR может обогнать по стоимости 440-сильный Porsche Macan Turbo Performance (от 6 323 000 рублей).
По материалам: www.kolesa.ru
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