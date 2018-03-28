Jaguar представил самый мощный и быстрый F-Pace

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке. «Заряженный» вседорожник получил перенастроенные амортизаторы, более жесткие пружины, активный задний дифференциал и облегченный выхлоп.

Jaguar F-Pace SVR оснащается пятилитровой компрессорной «восьмеркой», отдача который составляет 510 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Первую «сотни» кроссовер разменивает через 4,3 секунды. Максимальная скорость — 283 километра в час.

От стандартной машины F-Pace SVR отличается увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, вентиляционными прорезями на крыльях, капотом, боковыми накладками на пороги, а также задним спойлером.

На кроссовере установлены пружины с прогрессивными характеристиками, жесткость которых увеличена на 30 процентов для передней и 10 процентов для задней оси. Благодаря новому стабилизатору поперечной устойчивости крены кузова уменьшены на пять процентов.

F-Pace SVR также положена выхлопная система с активными заслонками (на 6,6 килограмма легче стандартной) и задний дифференциал с электронным управлением. Специально для кроссовера переписана программа работы адаптивной подвески, рулевого управления и системы выбора режимов управляющей электроники.

В список оснащения Jaguar F-Pace SVR входят спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые подрулевые переключатели коробки передач, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой 4G LTE, а также 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Самая мощная «гражданская» модификация Jaguar F-Pace оснащается трехлитровой «шестеркой» с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 380 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» кроссовер, оснащенный таким двигателем, может разгоняться за 5,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.