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Jaguar привезет в Нью-Йорк самый быстрый кроссовер F-Pace SVR
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Jaguar привезет в Нью-Йорк самый быстрый кроссовер F-Pace SVR 

Daily-Motor 33 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Jaguar назначила дату премьеры «заряженной» версии своего кроссовера F-Pace с индексом SVR. Автомобиль комплектуется 5-литровым бензиновым мотором V8, мощность которого составляет 575 лошадиных сил. Дебют нового F-Pace SVR состоится 28 марта в рамках дня-открытия автосалона в Нью-Йорке.
Стоимость новинки уже объявлена. Кроссовер можно будет приобрести по цене от 49 тысяч долларов. Конкурировать на рынке новый F-Pace SVR от Jaguar будет с Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.
Новинка оснащена системой полного привода, модернизированной подвеской, более производительными тормозами, титановой выхлопной системой, а также увеличенными колесными дисками с широкими шинами.
F-Pace SVR будет отличаться от обычного F-Pace более агрессивным аэродинамическим обвесом, а также специальными аксессуарами в салоне.
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