Jaguar привезет в Нью-Йорк самый быстрый кроссовер F-Pace SVR

Компания Jaguar назначила дату премьеры «заряженной» версии своего кроссовера F-Pace с индексом SVR. Автомобиль комплектуется 5-литровым бензиновым мотором V8, мощность которого составляет 575 лошадиных сил. Дебют нового F-Pace SVR состоится 28 марта в рамках дня-открытия автосалона в Нью-Йорке.

Стоимость новинки уже объявлена. Кроссовер можно будет приобрести по цене от 49 тысяч долларов. Конкурировать на рынке новый F-Pace SVR от Jaguar будет с Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.

Новинка оснащена системой полного привода, модернизированной подвеской, более производительными тормозами, титановой выхлопной системой, а также увеличенными колесными дисками с широкими шинами.

F-Pace SVR будет отличаться от обычного F-Pace более агрессивным аэродинамическим обвесом, а также специальными аксессуарами в салоне.