Iveco укрепляет позиции на российском рынке

Iveco укрепляет позиции на российском рынке Компания Iveco (работает в составе группы CNH Industrial) провела пресс-конференцию, посвященную итогам работы на авторынке России в 2017 году. В рамках этого мероприятия компания рассказала также о своей стратегии на российском рынке и о прогнозах его развития.

По словам Фабрицио Чеполлина, главы представительства CNH Industrial в России и Белоруссии, группа CNH Industrial выполнил целевые показатели и сохранила долю рынка по всем трем направлениям бизнеса. Кроме того, компания, запустила в прошлом году ряд долгосрочных проектов, которые призваны укрепить позиции концерна на российском рынке спецтехники. Г-н Чеполлина отметил также, что компания работает сейчас над тем, чтобы получить преференции на заключение инвестконтракта по локализации производства сельскохозяйственной техники для Case IH и New Holland Agriculture. Помимо этого, производитель оценивает возможности увеличение локализации выпуска LCV бренда IVECO. Добавим, что в 2018 году производственная линейка предприятия «ИВЕКО-АМТ», где с 1994 года IVECO выпускает свои грузовые автомобили, пополнилась новинкой, грузовиками модели IVECO Astra HD9.

Массимилиано Перри, бизнес-директор направления IVECO в России и Белоруссии, отметил, что в 2018 году сосредоточиться на работе в сегменте тяжелых грузовиков. Он завил, что в этом году компания презентует «специальную версию автомобиля Stralis 4x2 с высокой спальной кабиной, созданной для работы в самых сложных условиях в России». Известно, что новая версия модели оборудована 13-литровым мотором мощностью 480 л.с. Еще одной новинкой станет Stralis NP мощностью 400 л.с. в конфигурации LNG с запасом хода до 1400 км.

Среди наиболее перспективных моделей IVECO на российском рынке стоит отметить также тяжелый Trakker 720 6х6 в исполнении седельного тягача, который выпускает завод «ИВЕКО-АМТ». В этом году компания начала производство автобусов IVECO STN-700 на базе IVECO Eurocargo. В легком сегменте появятся автобусы НЕМАН на базе шасси IVECO Daily (городская, междугородняя и туристическая версии).

В нынешнем году IVECO будет наращивать свою работу и в сфере послепродажного обслуживания. Сообщается, что компания обновила комплекс услуг по последпродажному обслуживанию автомобилей IVECO Stralis MY 2018 и готова предложить владельцам этой техники схемы для снижения эксплуатационных затрат на обслуживание автопарков. Особое внимание в этом году компания уделит обновлению точек продаж. По словам Массимилиано Перри, «к концу этого года 75% российских автоцентров будут соответствовать стандартам IVECO». Будет также проводиться активная работа в сфере удовлетворения клиентов. «Уже сейчас после каждого посещения любой из сервисных станций представители IVECO связываются напрямую с клиентом, чтобы удостовериться, в том, что наши услуги соответствуют ожидания владельцев», отметил Массимилиано Перри.

Добавим, что, согласно данным статистики «Автостат Инфо», IVECO продала в России в феврале этого года 50 грузовых машин, на 177,8% больше, чем годом ранее (18 ед.). По результатам января-февраля 2018 года продажи IVECO на грузовом рынке выросли на 89,6% в годовом выражении, то есть с 48 до 91 ед. техники.