В Ярославле судебные приставы забирают машины должников с парковок ТЦ

В конце минувшей недели правоохранители эвакуировали три автомобиля — две иномарки Ford и Ниву — возле ТЦ «Вернисаж». Их владельцы имеют долги от 260 тысяч рублей. Всего в ходе рейда приставы проверили 35 машин.

В городе проходит акция «Должник».