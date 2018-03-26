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Универсалы «Лада Веста» проверят автопробегом по Казахстану
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Универсалы «Лада Веста» проверят автопробегом по Казахстану 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
1 апреля в Усть-Каменогорске стартует автопробег по территории Казахстана на автомобилях "Лада Веста SW" и «Лада Веста SW Кросс», новинках рынка, встающих на конвейер завода «Азия Авто». В составе команды российские автомобильные журналисты, блогеры и фотографы. Маршрут проляжет через несколько городов республики: старт 2 апреля в Усть-Каменогорске, в этот же день экипаж прибывает в Павлодар, 3 апреля в Астану, 5 апреля в Караганду, 6 апреля в Кызылорду, 8 апреля в Шымкент и Алматы.
Четыре человека на двух автомобилях с силовыми агрегатами 1,8 литра с механической и роботизированной коробками передач, преодолеют 4500 километров по самым разным дорогам и оценят их состояние, приспособленность кроссовой версии лёгкому бездорожью.
С точки зрения автомобильного туризма будет рассмотрена и оценена дорожная инфраструктура, осмотрены достопримечательности. В программе встречи с местными жителями и фото— и видеоотчёт о мероприятии. Будет присутствовать элемент интерактива: посетители официальной группы могут предложить варианты интересных мест или свои вопросы и пожелания по тестированию автомобилей. Пробег финиширует 12 апреля в точке отправки, в городе Усть-Каменогорске, где выпускается весь модельный ряд LADA и готовятся встать на конвейер «Лада Веста SW» и «Лада Веста SW Кросс».
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