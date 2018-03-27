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Доля петербургского автопрома в общероссийском с начала года снизилась
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Доля петербургского автопрома в общероссийском с начала года снизилась 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Северной столице подвели итоги производства легковых автомобилей в январе-феврале 2018 года.
Петербургские автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota в течение января-февраля 2018 года выпустили 58 900 легковых автомобилей. Этот результат на 17% больше по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года. На февраль пришлось 30 600 машин, сошедших с конвейеров трёх указанных автозаводов (прирост к АППГ — 21%).
«В прошлом году рост производства более 20% по итогам одного месяца был зафиксирован только в шести случаях, а в феврале динамика выпуска автомобилей как правило не бывает высокой, — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Но на нынешний результат повлияло то, что в прошедшем феврале было на один рабочий день больше, чем в последний месяц зимы 2017 года».
Суммарный объём продаж в январе-феврале текущего года моделей, выпускаемых на трёх петербургских предприятиях, увеличился на четверть (на 25%) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Всего на территории РФ было реализовано 47 392 автомобиля.
Продажи выпускаемых в Санкт-Петербурге автомобилей
Модель
Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.
Продажи в январе-феврале 2017 года, шт.
Разница, %
Kia Rio  15 561  12 726  + 22  Hyundai Creta
9 770  6 620  + 48  Hyundai Solaris
7 587  5 967  + 27  Toyota RAV4
3 652  3 394  + 8  Nissan X-Trail
3 511  2 987  + 18  Toyota Camry
3 482  3 358  + 4  Nissan Qashqai
3 268  2 486  + 31  Nissan Murano
561  376  + 49  Эксперты выяснили, что по итогам двух месяцев 2018 года доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объёму выпуска легковых машин составила 24,7%. Это меньше, чем в прошлом году, когда показатель был равен 27,0%.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что объём производства автомобилей в России вырос в феврале. По данным Росстата, за первые два месяца 2018-го сошло в общей сложности примерно 238 000 легковых машин, что на 27,5% больше по сравнению с показателем января-февраля прошлого года. Прирост февраля составил 23,7% (с конвейеров российских заводов сошло примерно 125 000 единиц).
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По материалам: www.kolesa.ru
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