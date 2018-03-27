Доля петербургского автопрома в общероссийском с начала года снизилась

В Северной столице подвели итоги производства легковых автомобилей в январе-феврале 2018 года.

Nissan и Петербургские автомобильные заводы Hyundai Toyota в течение января-февраля 2018 года выпустили 58 900 легковых автомобилей. Этот результат на 17% больше по сравнению с показателем первых двух месяцев прошлого года. На февраль пришлось 30 600 машин, сошедших с конвейеров трёх указанных автозаводов (прирост к АППГ — 21%).

«В прошлом году рост производства более 20% по итогам одного месяца был зафиксирован только в шести случаях, а в феврале динамика выпуска автомобилей как правило не бывает высокой, — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин . — Но на нынешний результат повлияло то, что в прошедшем феврале было на один рабочий день больше, чем в последний месяц зимы 2017 года».

Суммарный объём продаж в январе-феврале текущего года моделей, выпускаемых на трёх петербургских предприятиях, увеличился на четверть (на 25%) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Всего на территории РФ было реализовано 47 392 автомобиля.

Продажи выпускаемых в Санкт-Петербурге автомобилей

Модель

Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.

Продажи в январе-феврале 2017 года, шт.

Разница, %

9 770 6 620 + 48 Hyundai Solaris

7 587 5 967 + 27 Toyota RAV4

3 511 2 987 + 18 Toyota Camry

3 482 3 358 + 4 Nissan Qashqai

3 268 2 486 + 31 Nissan Murano

561 376 + 49 Эксперты выяснили, что по итогам двух месяцев 2018 года доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объёму выпуска легковых машин составила 24,7%. Это меньше, чем в прошлом году, когда показатель был равен 27,0%.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что объём производства автомобилей в России вырос в феврале. По данным Росстата, за первые два месяца 2018-го сошло в общей сложности примерно 238 000 легковых машин, что на 27,5% больше по сравнению с показателем января-февраля прошлого года. Прирост февраля составил 23,7% (с конвейеров российских заводов сошло примерно 125 000 единиц).

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По материалам: www.kolesa.ru