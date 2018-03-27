Ещё
Пикап Ram 1500 получил очередную спецверсию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пикап Ram 1500 получил очередную спецверсию 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Особый грузовик 2019 модельного года посвящен скачкам Kentucky Derby, которые проводятся уже в 144-й раз.
Ram 1500 Kentucky Derby базируется на топовой комплектации Limited. Автомобиль получил ряд дополнений и небольшую скидку. Стоимость новой версии составляет 53 190 долларов (около 3 052 000 рублей по актуальному курсу), тогда как комплектация Limited стоит 53 890 долларов (3 092 000 рублей). Всего будет выпущено 2 000 таких автомобилей.
Опознать новинку можно по розе и подкове логотипа Kentucky Derby на борту грузового отсека с каждой стороны рядом с задним фонарем. В цветовую гамму особого исполнения пикапа впервые для Ram 1500 войдет новый трехслойный окрас Ivory White. Спецверсия также будет предлагаться с кузовом цвета Delmonico Red, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Max Steel и Patriot Blue.
В остальном экстерьер 1500 Kentucky Derby идентичен стандартному пикапа в комплектации Limited, включая хромированную радиаторную решетку, выдвигающиеся подножки и прочее оборудование. Кабина исключительно четырехдверная, а длина грузовой платформы составляет 170,2 см. В стандартное оснащение входят 20-дюймовые колеса, но за дополнительную плату доступны 22-дюймовые.
Под капотом пикапа установлена «восьмерка» объемом 5,7 литра с отдачей 395 л.с. и 556 Нм крутящего момента в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, задним или полным приводом. Список оборудования включает также автоматическую пневмоподвеску.
Внутри имеем кожаные сиденья с вентиляцией и обогревом спереди и сзади, отделку металлом и натуральным деревом, а также информационно-развлекательную систему с большим 12-дюймовым экраном и навигацией на центральной консоли.
Ранее в семействе пикапа Ram 1500 появилась версия Sport и Laramie Longhorn.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Доля петербургского автопрома в общероссийском с начала года снизилась Infiniti анонсировал более роскошное исполнение QX60 и QX80 Чип-тюнинг. Достоинства и недостатки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Названы самые распространенные автомобили в Москве
Названы самые штрафоопасные автомобили
Седан Toyota Yaris обновился. Но остался «Маздой»
Российские АЗС массово воруют бензин126
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение