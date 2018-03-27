Пикап Ram 1500 получил очередную спецверсию

Особый грузовик 2019 модельного года посвящен скачкам Kentucky Derby, которые проводятся уже в 144-й раз.

Ram 1500 Kentucky Derby базируется на топовой комплектации Limited. Автомобиль получил ряд дополнений и небольшую скидку. Стоимость новой версии составляет 53 190 долларов (около 3 052 000 рублей по актуальному курсу), тогда как комплектация Limited стоит 53 890 долларов (3 092 000 рублей). Всего будет выпущено 2 000 таких автомобилей.

Опознать новинку можно по розе и подкове логотипа Kentucky Derby на борту грузового отсека с каждой стороны рядом с задним фонарем. В цветовую гамму особого исполнения пикапа впервые для Ram 1500 войдет новый трехслойный окрас Ivory White. Спецверсия также будет предлагаться с кузовом цвета Delmonico Red, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Max Steel и Patriot Blue.

В остальном экстерьер 1500 Kentucky Derby идентичен стандартному пикапа в комплектации Limited, включая хромированную радиаторную решетку, выдвигающиеся подножки и прочее оборудование. Кабина исключительно четырехдверная, а длина грузовой платформы составляет 170,2 см. В стандартное оснащение входят 20-дюймовые колеса, но за дополнительную плату доступны 22-дюймовые.

Под капотом пикапа установлена «восьмерка» объемом 5,7 литра с отдачей 395 л.с. и 556 Нм крутящего момента в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, задним или полным приводом. Список оборудования включает также автоматическую пневмоподвеску.

Внутри имеем кожаные сиденья с вентиляцией и обогревом спереди и сзади, отделку металлом и натуральным деревом, а также информационно-развлекательную систему с большим 12-дюймовым экраном и навигацией на центральной консоли.

Ранее в семействе пикапа Ram 1500 появилась версия Sport и Laramie Longhorn.

По материалам: www.kolesa.ru