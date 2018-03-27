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Пикап Ram 1500 получил спецверсию
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Пикап Ram 1500 получил спецверсию 

Daily-Motor 24 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Выход обновлённого Ram 1500 приурочен к скачкам Kentucky Derby. Уже известно, что модель получит некоторые отличительные характеристики, а также небольшую скидку.
В настоящее время актуальная версия стоит от пятидесяти трёх тысяч девятисот долларов. Приобретая обновлённую версию пикапа модельного ряда 2019 года можно сэкономить семьсот долларов. Производитель отметил, что всего планирует выпустить только две тысячи экземпляров.
На борту грузового отека появятся две розы и две подковы. Более того, была разбавлена цветовая гамма модельного ряда. Теперь автомобилисты смогут приобрести обновлённый пикап в кузове цвета Ivory White, который характеризуется трёхслойной технологией окраса.
Во всём остальном обновлённый пикап будет полностью повторять свою стандартную спецификацию. В авто останется та же радиаторная решётка с хромовым покрытием, те же выдвигающиеся подножки и четырёхдверный кабина. За дополнительную плату клиент сможет приобрести авто с дисками на двадцать два дюйма.
Под капотом установлен силовой агрегат объёмом в 5.7 литров и отдачей в триста девяносто пять лошадиных сил. Работает мотор в сочетании с коробкой передач типа автомат на восемь ступеней.
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