Обновленный Infiniti Q60 Black S покажут осенью

Готовый к производству прототип может дебютировать ближайшей осенью.

Модернизированное концептуальное спортивное купе Infiniti Q60 Project Black S с гоночной гибридной силовой установкой могут публично представить в начале октября на Парижском автосалона. Новое исполнение автомобиля будет готово к производству, если руководство производителя даст зеленый свет проекту, информирует издание Car Advice.

Infiniti Q60 Project Black S Как и предыдущая версия концепта, новый Q60 Black S будет развивать мощность около 500 л.с. Для «черной» версии позаимствовали 400-сильную трехлитровую «турбошестерку» у версии Q60 Red Sport, правда, новый вариант может получить технологии гоночных болидов F1. Силовая установка купе будет трансформировать энергию, получаемую в процессе торможения и от жара выхлопных газов, в электричество, которое будет направлено на помощь ДВС во вращении коленвала и турбин. Такое решение, предположительно, позволит избежать турболагов. Установка титановой выпускной системы обеспечит небольшое уменьшение веса и улучшение звучания мотора V6.

Infiniti Q60 Project Black S Серийная модель, в случае ее одобрения, может получить спортивную подвеску вслед за концептом, продвинутый аэродинамический обвес и ряд карбоновых деталей для снижения массы. Предполагается, что серийный Infiniti Q60 Black S не появится на рынке ранее 2020 года, где ему предстоит соперничать с Mercedes-AMG C 63 S, Audi RS5, BMW M4 и Lexus RC F.

Infiniti Q60 Project Black S Отметим, основным рынком для Infiniti Q60 являются Соединенные Штаты. В прошлом году так было продано более 10 тысяч единиц, тогда как в Европе объем продаж модели составил чуть больше 500 штук.

Ближайшими новинками бренда Infiniti станет пара кроссоверов в новом исполнении Limited. Производитель представит модели в рамках автосалона в Нью-Йорке через несколько дней.

По материалам: www.kolesa.ru