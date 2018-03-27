5 вещей, которые вы не знали о полицейских машинах

Полицейские машины некогда были овеяны мифами и легендами, но теперь даже школьник знает, что у Ford Crown Victoria P71 Police Interceptor не было 400-сильного наддувного двигателя, а Chevrolet Caprice 9C1 наоборот оснащался мотором, схожим с тем, что ставили на Camaro и Corvette. Тем не менее, есть куда менее известные факты о «полицайках».

Электрический коп Один из самых первых автомобилей, используемых полицией, был… электрокаром. В 1899 году копы города Акрон, штат Огайо поставили под ружье автомобиль с двумя 4-сильными моторами. Максимальная скорость превышала 25 км/ч и этого было вполне достаточно, чтобы ловить пьяных. Именно этим и занималась электрическая машина. Увы, судьба ее ждала незавидная. В 1900 году этот 2,5-тонный электрокар был натуральным образом утоплен взбунтовавшейся толпой, которая требовала от полицейских выдать преступника. Копы отказались и тогда осаждающие захватили несколько зданий, а машину столкнули в канал. Тогда ситуация вышла из-под контроля, и президент МакКинли даже призвал армию навести порядок.

Герой уличных битв

В 1932 году фордовцы выпустили Model B, которая оснащалась как «четверкой», так и 3,6-литровым V8. Существовало множество вариантов кузова, но именно комбинация восьмицилиндрового агрегата в так называемом трехоконном купе особенно полюбилась хот-роддерам. Результат переделки одной такой машины можно видеть в легендарном фильме «Американское граффити». Но до того момента, как умелые руки хот-роддеров дотянулись до двухдверки, ею прониклись гангстеры и полицейские. Доступность, надежность и быстроходность пришлись по душе многим стражам правопорядка. Можно сказать, Model B был одним из первых полицейских перехватчиков.

Масл-кары на службе закона

В культовой первой части «Безумного Макса» можно видеть схватку угнанного полицейского Holden Monaro и нескольких Ford Falcon , а также поразительное модифицированное купе Falcon, на котором Макс наводил ужас на дорожных отморозков. И ведь не сказать, что это на сто процентов выдумка. По крайней мере, за океаном уже в 1971 году ряды полиции пополнились масл-каром — им стал компактный AMC Javelinс с 6,6-литровым двигателем V8, который использовали для патрулирования хайвеев штата Алабама. Традиция продолжилась — заокеанские копы в частности использовали Ford Mustang Chevrolet Camaro в специальной версии B4C.

Кевларовые двери легендарного «копа»

Ford Crown Victoria P71 Police Interceptor — один из самых массовых и знаменитых «полицаев» в Штатах, да и, пожалуй, в мире. Он не был таким уж мощным или самым скоростным, но полюбился департаментам за свою надежность и выносливость. Конструктивно Crown Victoria ближе к внедорожникам или грузовикам, чем к легковушкам — он построен на мощной раме и имеет балку моста, подвешенную на пружинах. В случае аварии ремонт такого автомобиля обходился сравнительно недорого. Большой Ford несет самое разное оснащение, а одним из наиболее интересных стали кевларовые пуленепробиваемые вставки в передних дверях. С ними копы могли во время перестрелок прятаться за открытыми дверьми — прямо как в голливудских фильмах.

Так просто не угнать!

Плохие или не очень плохие парни из американских фильмов нередко легко и непринужденно угоняют полицейские машины. Так вот это в некоторых ситуациях попросту сказки — как минимум на современных авто есть функция под названием runlock. Ее суть в следующем: офицер достает ключ из замка зажигания, но не глушит двигатель — автомобиль продолжает работать и мигать проблесковыми маячками. Но стоит постороннему сесть за руль и выжать педаль тормоза для переключения между режимами «автомата» или вдавить педаль стояночного тормоза, как мотор глохнет. Так что угнать «полицая» получится разве что с ключом в замке зажигания.

Наши знали толк

Если вы думаете, что в Советском Союзе в плане полицейских машин все было предельно скучно, то вы сильно ошибаетесь. Так, например, в семидесятые Госавтоинспекция получила Mercedes-Benz W108 и роскошные W116, которые также использовались в качестве машин сопровождения. Но самое невероятное это наличие в рядах советских «полицаев» Porsche 911 , причем с кузовом тарга. Автомобиль был настолько необычным для нашей страны, что его даже передали в АЗЛК для ознакомления. Позже были патрульные Mercedes-Benz W123, «пятерки» BMW E12, E34 и другие машины…

Дар Страны советов

Отечественные полицейские не только пользовались благами западного мира, но и сами не оставались в долгу. Поговаривают, что в 1979 году приезд делегации немецкой ГАИ, которую встречал лично начальник Главного управления советской Госавтоинспекции Валерий Лукьянов, закончился даром зарубежным гостям «копейки» с роторно-поршневым двигателем. В свою очередь немцы прислали полицейский универсал Mercedes-Benz W123.