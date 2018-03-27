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Bugatti Chiron против Koenigsegg Agera: чем закончился бой мощнейших суперкаров
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Bugatti Chiron против Koenigsegg Agera: чем закончился бой мощнейших суперкаров 

Авторамблер 28 минут назад
Фото: Авторамблер
Теперь гонщики ставят перед собой задачи покруче. Например, на днях водитель-испытатель Никлас Лиля за рулем 1360-сильного суперкара Koenigsegg Agera RS установил рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей остановкой. Все вместе заняло у него 36.44 секунды.
Примечательно, что Koenigsegg Agera RS соревновался в этом упражнении с Bugatti Chiron. Да, той самой тачкой, которую недавно приобрел Криштиану Роналду. Bugatti Chiron справился с разгоном до 400 км/час и торможением за 41.96. Также Chiron проиграл Agera RS и просто в разгоне до 400 км/час: 32.6 секунды против 26.88 секунд.
Кстати, на видео можно обратить внимание, как он быстро нажимает и отпускает тормоза: тормозные фары так и мигают, будто передают морзянку.
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