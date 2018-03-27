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В Китае объявлен отзыв 75 автомобилей «Феррари» серии 488GTB
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В Китае объявлен отзыв 75 автомобилей «Феррари» серии 488GTB 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — Официальный дилер "Феррари" в Китае, базирующийся в Шанхае, объявил об отзыве части импортированных автомобилей серии 488GTB.
В континентальной части страны отзыву подлежат 75 автомобилей, выпущенных в период с 9 июля по 28 октября 2015 года.
Как сообщается, у этих автомобилей выявлен дефект в модуле управления панелью приборов. При достижении предельного уровня износа тормозных дисков предупреждающий об износе индикатор на приборной панели может не загореться, что в худшем случае способно привести к повреждению тормозных дисков и является угрозой безопасности.
Дилер готов устранить дефект за свой счет. -0-
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