В Китае объявлен отзыв 75 автомобилей «Феррари» серии 488GTB

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — Официальный дилер " Феррари " в Китае, базирующийся в Шанхае, объявил об отзыве части импортированных автомобилей серии 488GTB.

В континентальной части страны отзыву подлежат 75 автомобилей, выпущенных в период с 9 июля по 28 октября 2015 года.

Как сообщается, у этих автомобилей выявлен дефект в модуле управления панелью приборов. При достижении предельного уровня износа тормозных дисков предупреждающий об износе индикатор на приборной панели может не загореться, что в худшем случае способно привести к повреждению тормозных дисков и является угрозой безопасности.

Дилер готов устранить дефект за свой счет. -0-