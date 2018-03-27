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Марки автомобилей, владельцы которых чаще остальных получают штрафы
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Марки автомобилей, владельцы которых чаще остальных получают штрафы 

Daily-Motor 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики проекта «Новости о штрафах ГИБДД» составили рейтинг автомобильных марок, владельцы машин которых чаще остальных получают крупные штрафы за нарушения ПДД. Список составлялся на основе базы данных сервисов штрафов, в которых содержится информация о более десяти миллионах автомобилей, зарегистрированных в РФ.
Самыми «штрафоопасными» брендами за 2017 год названы: Infiniti (11,1 нарушений), BMW (8,9), Mercedes-Benz (6,6), Audi (6,5) и Lexus (5,6). Согласно статистике, в среднем водители этих автомобилей получают в год от 5 до 11 штрафов.
Примерно 4 постановления в год получают владельцы автомобилей марок: Skoda (4,6 нарушений), Kia (4,1), Ford (4,09), Land Rover (4,03) и Volvo (3,6).
Замыкают этот рейтинг японские: Subaru (3,5 нарушений в среднем в год), Honda (3,4), Mazda (3,3), Toyota (3,27) и Nissan (3,25).
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