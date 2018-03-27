От олимпийцев уезжают награды

Sobesednik.ru узнал, что олимпийские чемпионы из России продают машины, которые подарили им власти.

На призовые машины Фонд поддержки олимпийцев России потратил более 100 миллионов рублей. Однако актуальность таких подарков под вопросом.

Содержание и страховка мощных внедорожников BMW обходится недешево, кроме того, у многих спортсменов и так уже есть автомобиль.

Красивее всех с олимпийским подарком обошелся хоккеист Илья Ковальчук . Через популярного блогера Амирана Сардарова он объявил о продаже авто в благотворительных целях. Цена — символическая. Но не в том плане, что маленькая, а в том, что совпадает с игровым номером хоккеиста (71) — 7,1 миллиона рублей, что практически вдвое выше рыночной стоимости.

Часть денег скорее всего достанется семье многодетного отца-одиночки из Боголюбово, о котором был снят сюжет в ролике блогера.

Золотая фигуристка Алина Загитова ставить на учет авто не торопится — номеров на машине по-прежнему нет. Останется ли она у чемпионки или поедет продаваться в автосалон, как наградной автомобиль лыжника Ильи Бурова

Еще один подарок от Дмитрия Медведева выложен на всех популярных сайтах по продаже автомобилей. Судя по модели, это машина серебряного призера из Москвы. Интересом авто пользуется небольшим и даже падает в цене. Если сперва оно продавалось за 4.000.000, то сейчас — за 3.900.000.