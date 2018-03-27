Mercedes-AMG C63 2019 может дебютировать на автосалоне в Нью-Йорке

В преддверии своего дебюта на автосалоне в Нью-Йорке Mercedes-Benz продемонстрировал всю свою обновленную линейку C-Class.

Каждая модель получила скромные обновления как визуально, так и на передней панели, начиная с базовой 2,0-литровой модели с турбонаддувом до «горячего C43.

Двери автошоу откроются всего через несколько дней и предполагается, что мы также увидим высокопроизводительный C63.

Согласно Automotive News, обновленный Mercedes-AMG C63 будет присутствовать на автосалоне в Нью-Йорке наряду с обновленным ассортиментом.

Как известно, новая модель получит скромное обновление, как по мощности, так и по внешнему виду. Фары будут перепроектированы и могут брать на себя такую же многолучевую обработку светодиодов, что и на E-Class. В задней части также ожидаются обновления. В частности новые задние фонари и обновленный диффузор.

Также будет усовершенствована мощность новой модели AMG C63. Предыдущий вариант С63 производил 475 л.с., тогда как мощность модели S возрастет до 515 л.с.

Нынешний C63, который может быть выполнен в кузове седан, купе или кабриолет, обеспечивает 469 л.с. при помощи 4-литрового V8 с турбомотора.

Выбрав более мощную модель S силой до 503 л.с. появляется возможность разгоняться до первой сотни за 4 секунды.

Внутри все модели теперь оснащены 10.25-дюймовым информационно-развлекательным экраном с интеграцией смартфонов. Также имеется дополнительный 12,3-дюймовый цифровой приборный кластер и многофункциональное рулевое колесо с „салфеткой“ в качестве элементов управления.

Новый Mercedes-AMG C63 должен получить все эти функции в качестве стандарта. Mercedes-Benz официально не подтвердил, что дебют седана C63 состоится в Нью-Йорке, но возможно объявил это непосредственно перед началом мероприятия.