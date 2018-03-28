В Нью-Йорк привезли обновлённый Mercedes-AMG C 63

Новую версию автомобиля стало проще отличить от Mercedes-Benz C-Class с AMG-пакетом.

На автосалоне в Нью-Йорке представили обновлённый Mercedes-AMG C 63. Этот автомобиль легко отличить по новой фирменной решетке радиатора с вертикальными прутьями. Помимо этого есть и другие изменения во внешности: у модели также увеличены патрубки выпускной системы и задний диффузор.

Моторная гамма осталась прежней. Под капотом обновлённого Mercedes-AMG C 63 располагается четырёхлитровая «битурбовосьмерка» с отдачей 476 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. Мощность двигателя модификации C 63 S составляет 510 л.с. (крутящий момент — 700 Нм).

Однако Mercedes-AMG оснастил модель новой коробкой передач: девятиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора. Эта версия заменила аналогичную семиступенчатую трансмиссию.

У всех версий по-прежнему только задний привод. При этом дифференциал с электронным управлением есть на всех версиях «шестьдесят третьих» (хотя раньше он был только на «эске», а у начальной модификации был механический «самоблок»). Однако активные гидроопоры силового агрегата также как и ранее являются особенностью C 63 S.

На том же уровне остались динамические способности обновлённых Mercedes-AMG C 63. Самым быстрым при разгоне от 0 до 100 км/ч остаётся 510-сильное купе, у которого на это уходит 3,9 секунды. Наиболее «медленными» являются кабриолет и универсал 476-сильным мотором, их показатель — 4,2 с.

Известно, что у «эсок» теперь повышен порог для ограничения скорости: у седана и купе ограничитель настроен на 290 км/ч, а у кабриолета и универсала — на 280 км/ч (раньше для всех C 63 порогом было 250 км/ч).

Интерьер обновлённого Mercedes-AMG C 63 изменился за счёт нового руля с сенсорными панелями на спицах, 10,25-дюймового широкоформатного дисплея мультимедийной системы, виртуальной комбинации приборов с дополнительными AMG-конфигурациями с большим тахометром в центре.

Новые версии Mercedes-AMG C 63 поступят в продажу летом, при этом для российских клиентов будут доступны только седан и купе. Покупателям дореформенного седана С 63 придётся расстаться с 4 770 000 рублей, нынешняя версия С 63 S обойдётся минимум в 5 290 000 рублей. Цена актуальных купе начинается с отметок 4 970 000 и 5 490 000 рублей соответственно. О том, как изменится стоимость модели после обновления, станет известно ближе к старту продаж.

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По материалам: www.kolesa.ru