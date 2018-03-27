Автодилер «Рольф» увеличил прибыль в 2,7 раза на фоне роста продаж автомобилей в 2017 году 

Автодилер «Рольф» увеличил чистую прибыль по итогам работы в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом, до 3,672 млрд рублей, выручку — на 21,3%, до 193,3 млрд рублей, сообщил RNS официальный представитель группы.
Продажи новых новых автомобилей в автоцентрах группы выросли в 2017 году на 15%, до 84,225 тыс. автомобилей, что позволило «Рольфу» занять 7% объема рынка новых иномарок.
Продажи автомобилей с пробегом стали больше на 45% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 48,158 тыс. автомобилей.
Компания «Рольф» основана в 1991 году Сергеем Петровым. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota и Volkswagen.
Дилерская сеть компании насчитывает 61 автосалон в Москве и Санкт-Петербурге.