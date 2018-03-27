Автодилер «Рольф» увеличил прибыль в 2,7 раза на фоне роста продаж автомобилей в 2017 году

Автодилер «Рольф» увеличил чистую прибыль по итогам работы в 2017 году в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом, до 3,672 млрд рублей, выручку — на 21,3%, до 193,3 млрд рублей, сообщил RNS официальный представитель группы.

Продажи новых новых автомобилей в автоцентрах группы выросли в 2017 году на 15%, до 84,225 тыс. автомобилей, что позволило «Рольфу» занять 7% объема рынка новых иномарок.

Продажи автомобилей с пробегом стали больше на 45% в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 48,158 тыс. автомобилей.

Дилерская сеть компании насчитывает 61 автосалон в Москве и Санкт-Петербурге.