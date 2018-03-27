«Рольф» ожидает роста чистой прибыли на 30% в 2018 году

Компания «Рольф» рассчитывает увеличить чистую прибыль по итогам работы в 2018 году на 30% по сравнению с 3,672 млрд рублей в 2017 году, сообщила RNS генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова

«Планируем прирасти по выручке. Динамика в 2018 году сохранится на уровне 2017 года. По чистой прибыли планируем вырасти на 30% в 2018 году», — сказала она.

В 2017 году выручка компании выросла на 21,3%, до 193,3 млрд рублей, а чистая прибыль в 2,7 раза, до 3,672 млрд рублей, EDITDA — на 24,1%, до 9 млрд рублей.

«Рольф» также рассчитывает на рост продаж новых автомобилей в автосалонах группы в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 14%, а подержанных — не менее чем на 45%, сказала Виноградова.

«Средняя цена проданного нового автомобиля в массовом сегменте в 2017 году (в салонах компании) не изменилась и составила около 1,4 млн рублей», — добавила она.