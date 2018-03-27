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Названы марки автомобилей, владельцев которых чаще всего штрафуют
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Названы марки автомобилей, владельцев которых чаще всего штрафуют 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Сети появился рейтинг автомобильных марок, владельцы которых в прошлом году чаще всего получали штрафы Госавтоинспекции. Составлением списка наиболее «штрафоопасных» марок занимались аналитики проекта «Новости о штрафах ГИБДД». Результаты проведенного исследования публикует специализированный портал daily-motor.ru. Отмечается, что в основу рейтинга легли базы данных сервисов штрафов, в которых содержится информация о более чем десяти миллионах автомобилей, зарегистрированных на территории нашей страны.
В первую «пятерку» попали модели класса «премиум», владельцы которых чаще других выезжают на «встречку», игнорируют ремни безопасности, нарушают правила проезда пешеходных переходов. В среднем водители таких машин получают в год от пяти до 11 штрафов. Лидирующую позицию в этой группе занимает «Infiniti» (11,1 нарушений), за ним следуют «BMW» (8,9), «Mercedes-Benz» (6,6), «Audi» (6,5) и «Lexus» (5,6).
Четыре постановления в год получают владельцы автомобилей марок «Skoda» (4,6 нарушений), «Kia» (4,1), «Ford» (4,09), «Land Rover» (4,03) и «Volvo» (3,6).
Замыкают рейтинг «Subaru» (3,5 нарушений в среднем в год), «Honda» (3,4), «Mazda» (3,3), «Toyota» (3,27) и «Nissan» (3,25).
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