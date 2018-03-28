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Volkswagen Atlas Cross Sport или BMW X6 для бедных
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Volkswagen Atlas Cross Sport или BMW X6 для бедных 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Стартовавший в Нью-Йорке ежегодный автосалон явил миру концептуальную версию кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport, который уже до конца текущего года должен оказаться на сборочном конвейере.
Главной особенностью модели является использование купеобразного типа кузова с покатой линией крыши и отказ от третьего ряда кресел в салоне. На фоне серийного VW Atlas (продается в России под именем Teramont) концепт обладает несколько измененной передней частью кузова и увеличенными до 22 дюймов колесными дисками. На центральной консоли появилось сразу два сенсорных дисплея, один из которых будет отвечать за управление климатической установкой, подогревом сидений и рядом других дополнительных опций.
При сохранении внушительной колесной базы 2 979 мм, новинка имеет длину кузова 4 846 мм, что на 190 мм меньше, чем у семиместной версии Volkswagen Atlas. Представленный концепт обладает плагин-гибридной силовой установкой мощностью 379 «лошадей», сочетающей в себе 3.6-литровый бензиновый мотор V6 и пару электродвигателей. ккумуляторы кроссовера можно подзаряжать от бытовой электросети. При использовании исключительно электротяги запас хода концепта составляет немногим больше 40 километров.
Максимальная скорость кроссовера составляет 209 км/ч при динамике разгона в 5.4 секунды. Имеется у модели и версия с классической гибридной установкой, не предполагающей использование только электротяги. Ее мощность составляет «всего» 310 л.с, а динамика разгона на 1.1 секунды скромнее. Какие двигатели будут доступны для серийной версии автомобиля — пока остается неизвестным.
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