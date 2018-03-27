Subaru Forester 5 продолжает разоблачаться

Subaru продолжает обратный отсчет перед стартом Нью-Йоркского автосалона 2018, публикуя второе промо-изображение нового поколения кроссовера Forester. Более того, это уже фрагмент самого что ни на есть реального фото, на котором мы видим заднюю фару Forester 2019, черное аэродинамическое «лезвие» с краю заднего окна, атлетичный бампер со вставкой под серебристый металл и встроенным противотуманным фонарем и обшивку кузова в фирменном зеленом цвете «Лесника».

Субару Форестер в новом кузове перейдет на новейшую архитектуру SGP (Subaru Global Platform), которая хотя и создана с учетом возможностей установки электродвигателей и гибридных систем, но не привнесет электрификации в пятое поколение популярного SUV — новый Форестер не будет гибридом. В остальном же, все преимущества современной «тележки» полностью поступят в распоряжение владельца, включая высокий уровень безопасности, бодрую динамику и сниженные шумы и вибрации.

Никаких официальных данных по набору силовых агрегатов для Форестер 2019 пока что обнародовано не было. Не исключено, что модель поступит в продажу с 2.0-литровой «четверкой» мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 196 Нм. В пару к двигателю встанет уже традиционная для «Лесника» вариаторная коробка CVT, не обойдется и без фирменного симметричного полного привода Subaru.

Также, возможно, мотористы японского производителя подготовят для Forester 2019 уже знакомый 2.5-литровый агрегат и новенький 2.4 турбо на 260 л.с. / 375 Нм от флагманского Subaru Ascent.