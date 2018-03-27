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Премьера очередной версии Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке
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Премьера очередной версии Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Накануне этого события производитель снял очередную порцию камуфляжа и показал Touring с C-образными задними фонарями и знакомой окраской Cypress Green.
Ожидается, что когда маскировка будет полностью удалена, модель будет иметь несколько общих черт с обновленным Toyota RAV4, поскольку дизайн связан с концепцией VIZIV Future, представленной еще в октябре 2015 года на автошоу в Токио.
Несмотря на засекреченность нового Subaru Forester достоверно известно, что очередная версия получит фирменную платформу Subaru Global, уже протестированную на свежей версии Impreza.
В продажу поступят авто с 4-цилиндровыми моторами, бесступенчатой трансмиссией и симметричной полноприводной системой.
Не исключено, что Subaru получит новейшие разработки по использованию драйверов EyeSight и систем безопасности.
Также предполагается, что за счет новой платформы салон станет более просторным.
Автоэксперты ожидают и наличие гибридной силовой установки с оборудованием SGP.
Subaru презентует обновленный Forester уже 28 марта в первый выставочный день на автосалоне в Нью-Йорке.
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