Премьера очередной версии Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке 

Накануне этого события производитель снял очередную порцию камуфляжа и показал Touring с C-образными задними фонарями и знакомой окраской Cypress Green.
Ожидается, что когда маскировка будет полностью удалена, модель будет иметь несколько общих черт с обновленным Toyota RAV4, поскольку дизайн связан с концепцией VIZIV Future, представленной еще в октябре 2015 года на автошоу в Токио.
Несмотря на засекреченность нового Subaru Forester достоверно известно, что очередная версия получит фирменную платформу Subaru Global, уже протестированную на свежей версии Impreza.
В продажу поступят авто с 4-цилиндровыми моторами, бесступенчатой трансмиссией и симметричной полноприводной системой.
Не исключено, что Subaru получит новейшие разработки по использованию драйверов EyeSight и систем безопасности.
Также предполагается, что за счет новой платформы салон станет более просторным.
Автоэксперты ожидают и наличие гибридной силовой установки с оборудованием SGP.
Subaru презентует обновленный Forester уже 28 марта в первый выставочный день на автосалоне в Нью-Йорке.