Премьера очередной версии Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке

Накануне этого события производитель снял очередную порцию камуфляжа и показал Touring с C-образными задними фонарями и знакомой окраской Cypress Green.

Ожидается, что когда маскировка будет полностью удалена, модель будет иметь несколько общих черт с обновленным Toyota RAV4, поскольку дизайн связан с концепцией VIZIV Future, представленной еще в октябре 2015 года на автошоу в Токио.

Несмотря на засекреченность нового Subaru Forester достоверно известно, что очередная версия получит фирменную платформу Subaru Global, уже протестированную на свежей версии Impreza.

В продажу поступят авто с 4-цилиндровыми моторами, бесступенчатой трансмиссией и симметричной полноприводной системой.

Не исключено, что Subaru получит новейшие разработки по использованию драйверов EyeSight и систем безопасности.

Также предполагается, что за счет новой платформы салон станет более просторным.

Автоэксперты ожидают и наличие гибридной силовой установки с оборудованием SGP.

Subaru презентует обновленный Forester уже 28 марта в первый выставочный день на автосалоне в Нью-Йорке.