Быстрее, чем Tesla: электро-спорткар Rimac C_Two никто не смог обогнать

Volkswagen и В начале этого месяца прошел традиционный Женевский автосалон, на котором представили свои автомобильные премьеры такие монстры автопрома, как Audi Porsche . Однако настоящим любимцем публики стал электромобиль хорватского производителя Rimac под названием Concept Two, или коротко — С_Two.

Двухместная машина мощностью почти 2000 л.с., развивающая скорость до 412 км/ч, продемонстрировала, что езда на электромобиле и удовольствие от вождения отнюдь не исключают друг друга.

Изюминка Женевского автосалона

Элегантный, спортивный и мощный как ракета — вряд ли какой-то другой автомобиль привлек посетителей в Женеве так же, как C_Two от Rimac. Производитель появился на рынке всего несколько лет назад, представив электромобиль Concept One — первый полностью электрический суперкар из Хорватии.

К большому сожалению немедленно приобретенных фанатов количество электромобилей было ограничено восемью экземплярами. Однако, в случае С_Two все будет иначе: Rimac планирует в общей сложности 150 копий, первая из которых будет представлена в начале 2020 года.

1 914 лошадиных сил благодаря четырем электродвигателям Четыре колеса, четыре двигателя — простая арифметика от Rimac C_Two. Результат: безумные 1408 кВт/1914 л.с. Эта огромная мощность возможна только благодаря селективному приводу на четыре колеса и адаптивному распределению крутящего момента. Максимальный крутящий момент двигателей составляет 2300 Н·м.

Неудивительно, что этот электрический монстр разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,85 секунды, а всего через каких-то 10 секунд выходит за отметку в 300 км/ч. Ограничение в 412 км/ч обусловлено технически. «На самом деле он может ехать и быстрее, но шины — это ограничивающий фактор», — утверждает Адриано Мудри, директор по дизайну в Rimac.

Даже салон машины хорваты продумали вполне неплохо. Concept Two имеет шесть различных режимов вождения, в том числе режим дрифта, а также встроенный тренер по вождению. Последний подсказывает водителю, как идеально затормозить или пройти поворот на трассе.

Но особенно круто то, что со своими шестью камерами, лидарным датчиком, двенадцатью ультразвуковыми и пятью радиолокационными датчиками этот суперкар полностью подготовлен для автономного вождения 4-го уровня. Также имеется занимательная опция распознавания лиц, аналогичная той, что применяется в смартфонах. Разработчики надеются, что в перспективе она заменит классический автомобильный ключ.

В ходе автосалона всем желающим предлагалось обогнать C_Two на трассе. Для этого автомобиль проходил первый круг в автономном режиме, а затем водитель садился в кабину и пытался пройти трассу быстрее робота. Обогнать не получилось ни у кого!

Проблемы с дальностью пробега? Не про нас! Справиться с огромной мощностью спорткара может только хороший аккумулятор. Аккумуляторная батарея C_Two имеет колоссальные 120 кВт/ч и выдает мощность до 1,4 мегаватт. Заряда аккумулятора хватает примерно на 650 км. При этом заряд аккумулятора восстанавливается до 80% всего за полчаса.

Для сравнения: новый родстер Tesla с аккумулятором на 200 кВт/ч проходит около 1000 километров до полной разрядки. Зато он ускоряется несколько медленнее, чем C_Two и не выходит на свою максимальную скорость.

Остается только вопрос цены. И это непростой вопрос: цена Rimac C_Two начинается от 1,7 миллиона евро в стандартной комплектации. Так что возможность ощутить суперскорость сильно завивит от толщины кошелька автовладельца. Опрос: Пересели бы вы на электромобиль? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Tesla вызвали на дуэль: электромобиль Byton с метровым дисплеем

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