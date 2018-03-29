Ещё
Россиянам предложат бюджетный «Porsche»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам предложат бюджетный «Porsche» 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Китайскую копию премиального Porsche Macan смогут купить небогатые россияне. Об этом сообщает «Российская Газета».
По данным источника, китайский бренд Zotye изучает возможность вывода на отечественный рынок модели, практически полностью скопированной с премиального немецкого «паркетника». Речь идёт о кроссовере Zotye SR9. По словам генерального директора Zotye Motor Rus Александра Гнездюка, этот автомобиль входит в перечень приоритетных моделей, ожидающих допуска на российский рынок.
«Мы планируем на сегодняшний день добавить в линейку ещё четыре машины. Пока ни очерёдность, ни сроки назвать не могу, но это кроссоверы Zotye T300, T700, SR9 и T500», — сообщил Александр Гнездюк. Для выхода этих моделей на рынок они должны пройти процедуры сертификации.
Клон кроссовера Porsche Macan продаётся на китайском рынке с 2016 года. Внешне автомобиль почти полностью повторяет оригинальную модель, при этом имеет несколько отличные от «немца» габариты. В частности, у «китайца» на 43 мм больше колёсная база, на 6 мм больше ширина и на 23 мм — высота. По длине SR9 переигрывает оригинал сразу на 63 мм. Оснащение также абсолютно иное — модель доступна с единственным 190-сильным 2,0-литровым турбомотором в тандеме с 5-ступенчатой «механикой» или роботом. Салон модели также сильно напоминает оригинальный. Приобрести автомобиль на родном для него рынке можно менее чем за один миллион рублей (для сравнения, базовый Porsche Macan в России стоит от 3,5 млн).
Компания Zotye уже успела прославиться многочисленными клонами автомобилей самых разных мировых брендов. К примеру, Zotye T600 чрезвычайно сложно отличить от оригинального Volkswagen Touareg уходящего поколения. Такая машина предлагается россиянам по цене от 809 990 рублей, правда, по техническому оснащению и ездовым повадкам этот автомобиль весьма далёк от породистого «немца».
За что любят задний привод: 9 веских доводов в пользу «классики». Читайте статью на QutoЧитайте также:Назван лучший автомобиль 2018 годаJaguar выкатил экстремальный F-Pace SVRVolkswagen показал Atlas для молодёжи
Quto.ru: последние новости
Toyota представила новый агрессивный RAV4 Audi представил пятидверное купе RS 5 Sportback BMW c мая прекратит выпуск почти всех кроссоверов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»31
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов21
Полицейский сбил машину, а потом пешехода6
Renault Captur: модный приговор к успеху1
Mazda представила рестайлинг CX-3
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение