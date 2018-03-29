Россиянам предложат бюджетный «Porsche»

Китайскую копию премиального Porsche Macan смогут купить небогатые россияне. Об этом сообщает «Российская Газета».

По данным источника, китайский бренд Zotye изучает возможность вывода на отечественный рынок модели, практически полностью скопированной с премиального немецкого «паркетника». Речь идёт о кроссовере Zotye SR9. По словам генерального директора Zotye Motor Rus Александра Гнездюка, этот автомобиль входит в перечень приоритетных моделей, ожидающих допуска на российский рынок.

«Мы планируем на сегодняшний день добавить в линейку ещё четыре машины. Пока ни очерёдность, ни сроки назвать не могу, но это кроссоверы Zotye T300, T700, SR9 и T500», — сообщил Александр Гнездюк . Для выхода этих моделей на рынок они должны пройти процедуры сертификации.

Клон кроссовера Porsche Macan продаётся на китайском рынке с 2016 года. Внешне автомобиль почти полностью повторяет оригинальную модель, при этом имеет несколько отличные от «немца» габариты. В частности, у «китайца» на 43 мм больше колёсная база, на 6 мм больше ширина и на 23 мм — высота. По длине SR9 переигрывает оригинал сразу на 63 мм. Оснащение также абсолютно иное — модель доступна с единственным 190-сильным 2,0-литровым турбомотором в тандеме с 5-ступенчатой «механикой» или роботом. Салон модели также сильно напоминает оригинальный. Приобрести автомобиль на родном для него рынке можно менее чем за один миллион рублей (для сравнения, базовый Porsche Macan в России стоит от 3,5 млн).

Компания Zotye уже успела прославиться многочисленными клонами автомобилей самых разных мировых брендов. К примеру, Zotye T600 чрезвычайно сложно отличить от оригинального Volkswagen Touareg уходящего поколения. Такая машина предлагается россиянам по цене от 809 990 рублей, правда, по техническому оснащению и ездовым повадкам этот автомобиль весьма далёк от породистого «немца».

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