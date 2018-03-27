VW Atlas Coupe на последнем «тизере»

Немецкий производитель Volkswagen опубликовал новое промо-изображение концептуального 5-местного кроссовера на базе модели Atlas, известной в России как Teramont. Презентация новинки состоится в стенах Нью-Йоркского автосалона 2018 уже завтра, причем сам VW утверждает, что автомобиль очень близок к серийной версии.

Кроссовер на базе Atlas выступает в качестве более спортивной модификации уже продающегося 7-местного SUV и кроме 5-местного салона отличается также динамичным купеобразным профилем с прижимающейся к хвостовой части линией крыши. В то же время, «лицо» у Atlas Coupe (если он так будет называться) собственное, уникальное, с элегантной решеткой радиатора, объединенной с узкой головной оптикой.

Под обшивкой кузова кроссовера скрывается популярная модульная архитектура MQB, лежащая в основе множества моделей VW на рынках всего мира. Сам производитель, правда, заявил, что Atlas Coupe предназначен специально для американских покупателей, а для его запуска в производство на мощностях завода VW в США (город Чаттануга, штат Теннеси) уже зарезервировано $340 млн Говоря о технических характеристиках пятиместного Atlas, компания лишь подчеркнула, что кроссовер оснастят «продвинутыми моторами» и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Не исключено, что речь идет о моторах 2.0 л 235 л.с. / 349 Нм и 3.6 VR6 276 л.с. / 360 Нм. Мощность двигателей будет передаваться на все четыре колеса посредством фирменной системы полного привода 4MOTION.

Также Volkswagen пообещал, что Atlas Coupe получит современный комплекс ассистирующих водителю технологий (адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения, авто-парковщик, предупреждение лобовых столкновений с экстренным торможением, мониторинг «слепых зон») и комфортную подвеску.

Напомним, что кроме кроссовера-купе на базе Atlas, компания также представит на своем стенде в Нью-Йорке новый пикап, созданный на основе этой же модели, решение о запуске в производство которого будет принято по результатам его выступления на выставке в «Большом Яблоке».