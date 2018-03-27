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С конвейера сошел тысячный автомобиль Lada Vesta CNG
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С конвейера сошел тысячный автомобиль Lada Vesta CNG 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Сборка флагманской модели Lada производится в Ижевске, а ее переоборудование до битопливной версии ведется силами компании «АТС-АВТО» на собственном производстве в Тольятти.
Напомним, производство первого в России серийного легкового автомобиля, использующего в качестве топлива бензин или метан, началось летом 2017 года.
Как отметил руководитель технопарка «Жигулевская долина» Денис Жидков, группа компаний «АТС», в состав которой входит «АТС — АВТО», является резидентом технопарка с 2016 года.
"За время нашего сотрудничества можно отметить быстрые темпы развития компании как в плане разработок для газомоторной отрасли, так и в плане вывода продукта на рынок. — сказал он. — Автомобиль Lada Vesta CNG за семь месяцев со старта производства перешагнул рубеж в 1000 выпущенных авто, что для мелкосерийного производства очень хорошая цифра. На автомобиль сохраняются все гарантии производителя, а удорожание относительно бензиновой версии (благодаря поддержке государства) составило всего 30 тыс. рублей".
Как сообщает технопарк, в компании не ограничиваются разработками и производством автомобилей. На территории «Жигулевской долины» силами компании «АТС-АВТО» ведется обучение работников дилерской сети Lada, через которую реализуются метановые Lada Vesta. Все специалисты по окончанию обучения проходят тестирование, получая сертификат, позволяющий проводить установку и обслуживание газо-баллонного оборудования.
Кроме производства битопливных автомобилей группа компаний «АТС» работает по направлениям: разработка и производство передвижных газовых заправщиков, разработка и проектирование АГНКС, перевод частного транспорта на природный газ — проект «ЭКО ТАКСИ».
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