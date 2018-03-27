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Февральский лидер продаж линейки Nissan на вторичном авторынке РФ — X-Trail
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Февральский лидер продаж линейки Nissan на вторичном авторынке РФ — X-Trail 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» проанализировали февральский авторынок хоженых машин в разрезе по автобрендам. В подгруппе Nissan наибольшей популярности добилась автомодель X-Trail.
В отчетном периоде было реализовано 2274 автомобиля (+2,8%). Nissan Qashqai с показателями 2176 реализованных машин (+10,3%) расположился на втором месте. Третий результат у Nissan Almera.
Такой автомобиль пришелся по вкусу 1693 россиянам (-9,5%).
В том числе к рейтингу популярных «Ниссанов» примкнули автомодели: Teana (1187 ед. / -12%), Primera (1082 ед. / -8,5%), а также Note (1072 ед. / +12%) и Tiida (1071 ед. / +0,6%).
В целом авторынок подержанных автомобилей по итогам февраля показал продажи автобренда Nissan 19713 автомобилей (-1%). А вот в период январь-февраль был показан рост на 3,5% до 37925 реализованных бушных машин.
Как мы видим, представленные в России автомодели обсуждаемого автобренда достаточно популярны, за редким исключением.
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