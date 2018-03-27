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Nissan X-Trail — хит-продаж японского бренда на вторичном авторынке
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Nissan X-Trail — хит-продаж японского бренда на вторичном авторынке 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Среди подержанных «Ниссанов» российские покупатели чаще всего отдают предпочтение внедорожникам Nissan X-Trail, о чем стало известно из статистики «Автостат Инфо».
Аналитики компании сообщают, что в феврале 2018 года в России было продано 2274 б/у Nissan X-Trail, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Второе место по популярности занимает кроссовер Nissan Qashqai, перепродажи которого в феврале выросли на 10,3% до 2176 ед. В феврале этого года объем реализации подержанных Nissan Almera составил 1693 ед., перепродажи модели снизились на 9,5%. В число «Ниссанов» с самыми высокими показателями перепродажи на вторичном рынке России входят Nissan Teana (1187 ед., -12%), Nissan Primera (1082 авто, -8,5%), а также Nissan Note (1072 ед., +12%) и Nissan Tiida (1071 ед., +0,6%).
В феврале этого года на рынке автомобилей с пробегом в России было продано 19 713 подержанных «Ниссанов». Это на 1% меньше объема перепродаж за прошлый год (19 881 ед.). За январь-февраль перепродажи выросли на 3,5% и достигли отметки 37 925 ед. авто.
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