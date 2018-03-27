Nissan X-Trail — хит-продаж японского бренда на вторичном авторынке

Среди подержанных « Ниссанов » российские покупатели чаще всего отдают предпочтение внедорожникам Nissan X-Trail , о чем стало известно из статистики «Автостат Инфо».

В феврале этого года на рынке автомобилей с пробегом в России было продано 19 713 подержанных «Ниссанов». Это на 1% меньше объема перепродаж за прошлый год (19 881 ед.). За январь-февраль перепродажи выросли на 3,5% и достигли отметки 37 925 ед. авто.