Как завести простоявшую всю зиму машину

Издание «АвтоВзгляд» дало водителям несколько советов о том, как правильно завести автомобиль-«подснежник», который провел всю зиму на улице без движения.

По версии «АвтоВзгляда», в первую очередь стоит обратить внимание на двигатель. Перед запуском мотора необходимо проверить состояние аккумулятора. Если его работоспособность не вызывает сомнений, можно попытаться запустить двигатель. Для подстраховки издание советует помочь аккумулятору с помощью пускозарядного устройства или заранее подзарядить его дома.

Нужно помнить и о масле, которое теряет свои свойства не только от пробега, но и с течением времени. На простаивающей машине входящие в состав масла присадки оседают, вызывая его расслаивание. В автомобиле-«подснежнике» необходимо весной заменить и масло, и масляный фильтр.

Перед запуском двигателя старый бензин или дизтопливо рекомендуется слить и заправиться свежим горючим, а также оценить состояние и уровень антифриза (в нем не должно быть «хлопьев» или других загрязнений).

При самом первом весеннем пуске стартер не стоит раскручивать дольше десяти секунд подряд.

Ранее «АвтоВзгляд» писал, что автомобилисты, решившие не ездить на машинах до весны и превратившие их в «автосугробы», рискуют оставить свои авто без запчастей. Машина, которую долго не чистят от снега, становится приманкой для злоумышленников.

Кроме того, заморозки и оттепели периодически сменяют друг друга, снег и лед тают и снова налипают на автомобиль. Талая вода попадает во все «щели и углубления — в дверные проемы, между уплотнениям», а затем снова замерзает. В результате водитель сталкивается с проблемой примерзших дверей, дверных замков или люка бензобака.