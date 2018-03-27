Toyota продемонстрировала рестайлинговый Yaris Sedan

Автогигант Toyota показал обновлённый вариант седана Yaris, который предназначен для американских покупателей.

Хочется отметить, что Toyota Yaris для США и Канады сильно отличается от хэтча для европейских клиентов. На североамериканском рынке под именем Yaris Sedan реализуют модернизированную Mazda 2 , а вот американское исполнение хэтчбека Yaris полностью совпадает с версией в Старом Свете.

«Посвежевший» Тoyota Yaris Sedan наградили изменённой решёткой радиатора, дополнительными цветами кузова и широким перечнем опций.

Уже в базе обновленную модель оснастили ABS, EBD, круиз-контролем, системой управления стабилизацией, функцией предотвращения столкновений, 4-мя подушками безопасности, системой доступа в салон без ключа, кнопочным запуском движка, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем на 7 дюймов и многим другим.

В моторном отсеке ситикара располагается 1,5-литровый движок с отдачей 106 сил от концерна Mazda. Сочетается с ним механика на 6 скоростей или 6-диапазонный автомат.