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Toyota продемонстрировала рестайлинговый Yaris Sedan
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Toyota продемонстрировала рестайлинговый Yaris Sedan 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Автогигант Toyota показал обновлённый вариант седана Yaris, который предназначен для американских покупателей.
Хочется отметить, что Toyota Yaris для США и Канады сильно отличается от хэтча для европейских клиентов. На североамериканском рынке под именем Yaris Sedan реализуют модернизированную Mazda 2, а вот американское исполнение хэтчбека Yaris полностью совпадает с версией в Старом Свете.
«Посвежевший» Тoyota Yaris Sedan наградили изменённой решёткой радиатора, дополнительными цветами кузова и широким перечнем опций.
Уже в базе обновленную модель оснастили ABS, EBD, круиз-контролем, системой управления стабилизацией, функцией предотвращения столкновений, 4-мя подушками безопасности, системой доступа в салон без ключа, кнопочным запуском движка, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем на 7 дюймов и многим другим.
В моторном отсеке ситикара располагается 1,5-литровый движок с отдачей 106 сил от концерна Mazda. Сочетается с ним механика на 6 скоростей или 6-диапазонный автомат.
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