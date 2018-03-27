Ещё
Zotye слегка обновила кроссовер, похожий на прежний VW Tiguan (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Zotye слегка обновила кроссовер, похожий на прежний VW Tiguan (ВИДЕО) 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Китайская компания представила новую версию «паркетника» X5, который продают под суббрендом Domy (другое название — Damai).
Компактный кроссовер Zotye, внешне напоминающий Volkswagen Tiguan первого поколения, вышел на домашний рынок в 2015 году. В апреле 2018-го китайским клиентам предложат новый вариант исполнения Domy X5, который производитель позиционирует в качестве спецверсии. Впрочем, наверняка те же изменения скоро получит и стандартная модель.
Особый Zotye Domy X5 отличается решеткой радиатора: расположенный на ней логотип суббренда стал чуть меньше, кроме того, эмблему перенесли на черную плашку. В салоне — новая «приборка» с цифровым спидометром, другая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением. Плюс в арсенале кроссовера имеется панорамная крыша.
В Поднебесной спецверсия X5 будет доступна с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Для стандартного «паркетника» еще предусмотрен «атмосферник» 1.6, выдающий 116 л.с. Привод у всех версий только передний.
Цена новинки пока не объявлена. Обычный Zotye Domy X5 стоит от 69 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 634 000 рублей по актуальному курсу.
В Китае объем продаж «икс-пятого» довольно скромный (по местным меркам): в прошлом году на домашнем рынке было реализовано 24 884 таких автомобиля. Для сравнения, «паркетник» Zotye T600 в 2017-м разошелся по стране тиражом в 73 062 экземпляра. Кстати, скоро дебютирует «шестисотый» нового поколения.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Новый Subaru Forester: второе официальное изображение Кросс-седан Lada Vesta показался на фото Обновленный Infiniti Q60 Black S покажут осенью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост170
За какие «пустяки» можно лишиться прав6
Названы самые популярные кроссоверы в РФ
Как не лишиться водительских прав за обгон
5 фактов о новом «Фокусе»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение