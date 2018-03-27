Zotye слегка обновила кроссовер, похожий на прежний VW Tiguan (ВИДЕО)

Китайская компания представила новую версию «паркетника» X5, который продают под суббрендом Domy (другое название — Damai).

Компактный кроссовер Zotye, внешне напоминающий Volkswagen Tiguan первого поколения, вышел на домашний рынок в 2015 году. В апреле 2018-го китайским клиентам предложат новый вариант исполнения Domy X5, который производитель позиционирует в качестве спецверсии. Впрочем, наверняка те же изменения скоро получит и стандартная модель.

Особый Zotye Domy X5 отличается решеткой радиатора: расположенный на ней логотип суббренда стал чуть меньше, кроме того, эмблему перенесли на черную плашку. В салоне — новая «приборка» с цифровым спидометром, другая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением. Плюс в арсенале кроссовера имеется панорамная крыша.

В Поднебесной спецверсия X5 будет доступна с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Для стандартного «паркетника» еще предусмотрен «атмосферник» 1.6, выдающий 116 л.с. Привод у всех версий только передний.

Цена новинки пока не объявлена. Обычный Zotye Domy X5 стоит от 69 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 634 000 рублей по актуальному курсу.

В Китае объем продаж «икс-пятого» довольно скромный (по местным меркам): в прошлом году на домашнем рынке было реализовано 24 884 таких автомобиля. Для сравнения, «паркетник» Zotye T600 в 2017-м разошелся по стране тиражом в 73 062 экземпляра. Кстати, скоро дебютирует «шестисотый» нового поколения.

По материалам: www.kolesa.ru