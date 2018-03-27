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Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок
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Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
В России составлен рейтинг марок автомобилей, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы на нарушения. В лидерах по количеству и по самым опасным нарушениям — премиальные автомобили.
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