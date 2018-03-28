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Электрический концепт BMW iX3 готовится дебютировать
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Электрический концепт BMW iX3 готовится дебютировать 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Как стало известно, предстоящий концептуальный полноприводный внедорожник BMW iX3 будет представлен в рамках Пекинского автосалона в 2018 году. Ранее на пресс-конференции производителей было объявлено, что iX3 Concept станет одним из нескольких автомобилей, которые баварская компания продемонстрирует в течении нынешнего года, включая iNEXT и i4.
Текущее поколение Х3 станет основой для долгожданной iX3 Concept и получит несколько важных визуальных изменений. Подробности о техническом оснащении и динамических характеристиках пока отсутствуют. Отмечается, iX3, iNEXT и i4 — лишь некоторые из моделей, которые запланировал BMW. «Я поставил четкие цели для обеспечения устойчивой мобильности: в этом году было продано более 140 000 электрифицированных автомобилей», — сказал Харальд Крюгер, председатель правления BMW AG. Помимо указанных названий, у производителя есть зарезервированные товарные знаки от iX1 до iX9, поэтому стоит ожидать создание целого ряда новинок. Крюгер подчеркивает, что к 2025 году компания продемонстрирует «25 электрифицированных моделей, 12 из которых будут полностью электрическими».
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