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MINI построит классический «Купер» с электромотором
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MINI построит классический «Купер» с электромотором 

Motor.ru 45 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания MINI опубликовала видео-тизер загадочной новинки, которую представят на автосалоне в Нью-Йорке. В ролике производитель показал классический «Купер» со слоганом: «Приходите посмотреть, что у него внутри». Моторшоу откроется в среду, 28 марта.
Больше никакой официальной информации о новинке MINI пока нет. Однако в ролике можно заметить, что у автомобиля совсем другой логотип на крышке капота — такую эмблему производитель планирует использовать для будущих электрических моделей. Поэтому марка, вероятно, подготовила к моторшоу классический MINI Cooper с электрической силовой установкой.
Серийный электрический MINI появится в следующем году. Ожидается, что автомобиль получит силовую установку от хэтчбека BMW i3.
BMW i3s: тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW  Немецкий компакт-кар сейчас доступен со 170-сильным двигателем и в «заряженной» модификации, оснащенной 184-сильным агрегатом. Первый из этих автомобилей может проехать на одной зарядке 170 километров, второй — 200 километров.
Помимо этого, у i3 есть версия с ДВС. Он используется только для подзарядки аккумуляторов в пути. С ним запас хода машин увеличивается до 330 километров.
Прототип электрического MINI дебютировал в сентябре 2017-го на Франкфуртском автосалоне. Серийный вариант будут собирать на заводе марки в Оксфорде.
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