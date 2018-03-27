Машина спецназначения: на АВТОВАЗе хотят создать электромобиль

На волжском автозаводе рассматривают возможность производства электромобилей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. За основу взяли проект компании ZETTA. Об этом стало известно во время совещания «Автомобили специального назначения», которое прошло на АВТОВАЗе

ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset) российская инжиниринговая компания, которая специализируется на разработке и внедрении технических решений в области электромеханики и силовых агрегатов.

В каждом колесе электрокара инженеры ZETTA предлагают установить мотор. Таким образом машина станет полноприводной. Еещ ее отличают компактные габариты.