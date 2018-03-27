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Забытый Porsche, который покрылся мхом и водорослями, выставили на eBay
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Забытый Porsche, который покрылся мхом и водорослями, выставили на eBay 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Porsche 911 2.7S образца 1976 года, кузов которого покрыт мхом, водорослями и еще какими-то органическими образованиями, похожими на части кораллового рифа. Продавец назвал купе «шоу-каром». Цена автомобиля на данный момент составляет 19 тысяч долларов (1 086 000 рублей) — цена топовой версии Kia Rio X-Line.
В описании к лоту указано, что Porsche простоял без движения более 20 лет. В 1997 году бывший владелец спорткара купил Boxster, а этот автомобиль поставил под протекающим навесом. В салоне даже осталась нераспакованная газета от 26 октября 1997 года.
Общий пробег 911-го составляет 201 548 километров. В список оснащения спорткара входят хром-пакет, передний спойлер, кондиционер, магнитола Blaupunkt и папка для бумаг.
Продавец надеется, что новый владелец вместо того, чтобы полностью очистить спорткар, будет возить его на выставки и конкурсы элегантности именно в таком виде. Его друг даже предложил продать машину Далласкому аквариуму и использовать для рекламных целей.
В феврале текущего года аукционный дом Gooding & Company анонсировал продажу первого гоночного Porsche 911 с турбомотором — RSR 2.1 Turbo. Автомобиль-участник Чемпионата мира среди марок 1974 года и марафона «24 часа Ле-Мана» оценили в шесть миллионов фунтов стерлингов (488 миллионов рублей).
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