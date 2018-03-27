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Ford Explorer подешевел после обновления
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Ford Explorer подешевел после обновления 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба Ford, «посвежевший» Explorer отличается доработанным интерьером, улучшенной шумоизоляцией и расширенным списком технического оборудования. Цены стартуют от 2 699 000 рублей, а с учетом скидки по программам trade-in или утилизации — от 2 599 000 рублей.
Стандартно Ford Explorer оснащается системой полного привода, 3,5-литровым мотором мощностью 249 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». В списке опций — «зимний» пакет, который включает подогрев всех сидений, а также передние и задние камеры с омывателями. Уже в «базе» кроссовер предлагается с семиместным кожаным салоном, светодиодными фарами и противотуманками, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем с функцией голосового управления, а также системой полного привода Terrain Management 4WD System с пятью режимами работы под конкретные виды дорожного покрытия.
В «топе» Explorer обойдется покупателям в 3 142 000 рублей. Помимо перечисленного оборудования, он оснащается панорамной крышей с люком, адаптивным круиз-контролем, ассистентом парковки, системами слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе, а также системой мониторинга слепых зон.
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